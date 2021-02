Roma: assessore Trasporti, proseguono lavori riqualificazione nel quartiere San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori per la riqualificazione di alcune vie del quartiere San Giovanni. "Alcuni aggiornamenti sui lavori in corso nel quartiere di San Giovanni, dove stiamo portando avanti un progetto di riqualificazione che interessa via La Spezia, via Taranto, viale Castrense e Largo Brindisi". Lo scrive su Facebook Pietro Calabrese, vicesindaco con delega ai Trasporti di Roma. "Da lunedì 8 febbraio partiranno le modifiche alla viabilità su via La Spezia che diventerà a senso unico di marcia nel tratto da via Monza a piazzale Appio - aggiunge l'assessore -. Sempre su via La Spezia proseguirà il cantiere per realizzare i parcheggi e una corsia ciclabile bi-direzionale sulla carreggiata che si ricongiungerà a quella già completata di via Taranto. Le novità, almeno in questa fase dei lavori, non riguarderanno le strade limitrofe: via San Severo, via Pozzuoli e via Altamura manterranno l’assetto attuale. Ricordo che il progetto, oltre alle modifiche alla circolazione e alle due ciclabili, prevede una preferenziale su via La Spezia e l'ampliamento dell'area pedonale di Largo Brindisi, una risistemazione improntata ad una maggiore qualità ambientale e alla promozione della mobilità sostenibile. Per quanto riguarda il trasporto pubblico cambieranno percorso le linee di bus 16, 81, MC ed MC3", conclude Calabrese. (Rer)