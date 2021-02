Usa: riscontrati 471 casi delle nuove varianti Covid-19, gennaio il mese più letale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 471 i casi di contagio delle tre principali varianti del Covid-19 riscontrati negli Stati Uniti. Lo riferiscono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), precisando che si tratta di dati emersi tramite analisi del sangue fatte a campione su individui positivi alla Covid-19. I nuovi ceppi, riscontrati in 32 Stati dell'Unione, riguardano la cosiddetta variante B1.1.7, individuata per la prima volta nel Regno Unito, la B.1351 sudafricana e la P.1 brasiliana. Intanto sono più di 441 mila le persone morte di Covid-19 negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Johns Hopkins University, circa il 22 per cento di questi decessi - più di 95 mila– si sono verificati a gennaio, il mese più letale per gli Usa, seguito da dicembre 2020, con oltre 77 mila vittime.(Nys)