Usa: Tesla collega chip al cervello di una scimmia per farle usare videogiochi

- Il fondatore di Tesla e Ceo di Spacex, Elon Musk, ha annunciato che una delle sue startup ha collegato dei chip al cervello di una scimmia in modo da permetterle di usare alcuni videogiochi con gli impulsi generati dalla sua mente. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che Musk ha riferito dell’esperimento durante un’intervista in cui ha voluto fornire un aggiornamento sulla sua azienda Neuralink, una startup che punta a sviluppare interfacce cervello-macchina per l'ambizioso obiettivo di aiutare gli esseri umani a tenere il passo con l'intelligenza artificiale avanzata. La tecnologia potrebbe eventualmente curare le persone con lesioni spinali o cerebrali e integrare il potere del cervello umano. "Abbiamo una scimmia con un impianto nel cranio con piccoli fili tramite i quali può giocare ai videogiochi con la mente", ha spiegato l’imprenditore. "È una scimmia felice", ha aggiunto Musk, per poi aggiungere che Neuralink sta lavorando per capire se può usare i chip impiantabili per convincere le scimmie a giocare a "mind pong" tra loro.(Nys)