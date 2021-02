Usa: Google pronta a patteggiare 2,6 milioni in processo su discriminazione e sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del digitale statunitense Google è pronto ad un patteggiamento da 2,6 milioni di dollari per chiudere il processo in cui l’azienda è accusata di aver sottopagato migliaia di lavoratrici e di aver discriminato candidati solo perché origine asiatica o di sesso femminile. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando l'accordo di "risoluzione anticipata" diffuso dal dipartimento del Lavoro. Secondo il documento, il gigante della Silicon Valley si impegnerà a rivedere le sue pratiche di assunzione e retribuzione. A seguito di una verifica di routine, il dipartimento ha portato alla luce evidenze di pregiudizi e discriminazioni contro lavoratori in cinque sedi di Google a Washington e in California.(Nys)