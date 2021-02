Turismo: Enit per ospitalità e ristorazione con qualità, innovazione e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato del ministero per i Beni e le Attività culturali, ha confermato come tutto il settore fieristico e congressuale - in attesa di potersi rincontrare in presenza - debba evolversi rivedendo le modalità, e ha sottolineato l’impegno del governo a sostegno della meeting industry. In particolare il Mibact ha stanziato un fondo di 370 milioni di euro di cui una prima tranche è già stata erogata e la seconda è in corso di erogazione: grazie al rapporto con la Commissione europea è stato sbloccato il tema degli aiuti di Stato e ora il processo sarà più celere rispetto alle scorse settimane. Tra le altre iniziative, ha specificato il sottosegretario, è passata l'esenzione Imu, sia per il 2020 che per la prima rata del 2021, per gli immobili di fiere e congressi, per i ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggio, i tour operator. Per il futuro l’obiettivo è quello di lavorare insieme soprattutto nella direzione indicata dall'Europa: innovazione, digitale e sostenibilità. Giorgio Palmucci, presidente di Enit, ha evidenziato come la pandemia abbia reso necessario rivedere i piani che erano stati previsti per il 2020 e lavorare a un piano 2021, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, in cui puntare soprattutto su un turismo di prossimità, domestico e dai paesi vicini, in attesa di sapere quando sarà possibile riprendere i flussi d'oltreoceano. (segue) (Com)