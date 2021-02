Covid: Regione Lazio, oltre 23 mila doppie prenotazioni per vaccino over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio alle ore 20 sono oltre 23 mila le doppie prenotazioni effettuate per il vaccino anti Covid rivolto agli over 80. Di queste oltre 16 mila sono le prenotazioni a Roma città. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Continuando con questo trend è ipotizzabile che alla mezzanotte avremo superato la quota delle 25 mila doppie prenotazioni nelle prime 12 ore di attivazione del servizio - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. In proiezione questo significa circa 50 mila prenotazioni ogni 24 ore e se il trend viene mantenuto in meno di 10 giorni tutti gli over 80 del Lazio avranno la loro prenotazione della prima e seconda dose". (Com)