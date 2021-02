Germania-Russia: “Handelsblatt”, Usa pongono condizioni per rinunciare a sanzioni su Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, i colloqui tra Usa e Germania sono in fase di stallo: nessuna delle parti pare intenzionata a cedere. Washington è decisa a bloccare il gasdotto, mentre Berlino conferma la volontà di completarlo in quanto progetto esclusivamente economico. Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione di “Handelsblatt”, ora potrebbe emergere un compromesso. Gli Stati Uniti sarebbero, infatti, interessati a dotare il Nord Stream 2 di un “meccanismo di arresto” che potrebbe interrompere le forniture di gas. Il dispositivo scatterebbe qualora la Russia esercitasse pressioni sull'Ucraina con l'interruzione del transito di gas attraverso il Paese. L'idea è privare il Cremlino dell'incentivo di utilizzare il Nord Stream 2 come arma contro Kiev. Inoltre, gli Stati Uniti chiedono che venga rinegoziato l'accordo sul transito del gas naturale russo attraverso il sistema di gasdotti dell'Ucraina. Lo scopo è “ottenere condizioni più favorevoli per gli ucraini”. Per gli Usa, la Germania dovrebbe “aiutare l'Ucraina a espandere la sua infrastruttura del gas per il trasporto dell'idrogeno”. In questo modo, il governo tedesco avanzerebbe verso il raggiungimento dei propri obiettivi per la protezione del clima e “l'Ucraina avrebbe la prospettiva di diventare un attore rilevante nel mercato dell'energia”. In terzo luogo, l'Ue potrebbe vedere ridotta la propria dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. Intanto, da Washington fanno sapere che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe revocare le sanzioni contro il Nord Stream 2 soltanto qualora ottenesse “la garanzia che la Russia non sia in grado di sfruttare questa dipendenza come arma contro l'Ucraina o altri Stati vicini”. (segue) (Geb)