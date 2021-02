Governo: Renzi a parlamentari Iv, spacchettamento ministeri sarebbe errore triste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo parlato di nomi e nemmeno di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità: pura tattica in attesa di domani". Lo ha scritto - a quanto si apprende - il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella chat dei parlamentari Iv. "L’unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste. Vediamo domani come il presidente Fico immaginerà di muoversi. Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti", ha concluso Renzi. (Rin)