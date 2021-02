Usa: Casa Bianca minimizza possibilità di negoziato con repubblicani su aiuti anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha minimizzato la possibilità che il presidente degli Stati Uniti intavoli un negoziato con i senatori repubblicani durante un incontro previsto per le prossime ore. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha evidenziato che l’incontro rappresenterà certamente un'opportunità per Biden di ascoltare i repubblicani, ma non di negoziare con loro. Dieci senatori del Partito repubblicano dovrebbero incontrare l’inquilino della Casa Bianca alle 17:00 ora locale (le 23:00 in Italia) per proporre un pacchetto di aiuti economici da 618 miliardi di dollari per far fronte alla pandemia di Covid-19, quasi un terzo dei 1.900 miliardi promessi da Biden. "Questo incontro – ha spiegato Psaki - non serve a far accettare un'offerta al presidente, ma per lui è importante ascoltare le preoccupazioni e le idee di questo gruppo”.(Nys)