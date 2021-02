Usa: aumento di capitale da 3,4 miliardi di dollari per Robinhood dopo caso Gamestop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'app di investimento Robinhood, al centro del caso Gamestop che ha scosso la borsa di Wall Street la scorsa settimana, ha aumentato il valore del suo round, raccogliendo 3,4 miliardi di dollari: 2,4 miliardi in più del miliardo annunciato lo scorso 29 gennaio. Lo riferiscono i media Usa, sottolineando che i risultati dell’app arrivano a pochi giorni dallo shock finanziario che ha messo in grande difficoltà i grandi fondi speculativi statunitensi (detti hedge fund), travolti dall’iniziativa di tanti piccoli investitori alle prime armi ma organizzatisi tramite la piattaforma social Reddit. La corsa all’acquisto di titoli GameStop la scorsa settimana ha fatto tremare Wall Street mettendo in difficoltà gli hedge fund, che hanno registrato perdite per 40 miliardi di dollari.(Nys)