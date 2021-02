Medio Oriente: colloquio tra inviato Usa Amr e ministro Affari civili palestinese Al Sheikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato Usa per gli affari israelo-palestinesi, Hady Amr, ha avuto una conversazione telefonica con Hussein al Sheikh, ministro per gli Affari civili dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, precisando che - considerato questo colloquio - l'amministrazione del presidente Joe Biden ha avuto più contatti con funzionari palestinesi in due settimane di quanti ne abbia avuti in tre anni l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. “Abbiamo discusso delle relazioni bilaterali e degli ultimi sviluppi sul piano politico – ha commentato Al Sheikh su Twitter - È stata una conversazione positiva. Si è deciso di mantenere aperto un canale di comunicazione”. Il sito palestinese “Amad” ha riferito sabato 30 gennaio che Amr ha avuto colloqui ufficiali anche con il primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, e con il direttore dell'intelligence dell’Anp, Majed Faraj.(Nys)