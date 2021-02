Argentina-Portogallo: firma accordo Ue-Mercosur è priorità della presidenza portoghese del Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'accordo tra Unione europea (Ue) e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) costituisce una priorità per la presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue. Ad affermarlo, segnala una nota del ministero degli Esteri dell'Argentina, è stato il segretario per gli Affari europei del Portogallo, Ana Paula Zacarias, durante un colloquio tenuto in teleconferenza con il segretario per le relazioni economiche internazionali argentino, Jorge Neme. I due funzionari, precisa la nota di Buenos Aires, hanno discusso le "sfide" dell'accordo in qualità di rappresentanti, rispettivamente, del Paese che detiene la presidenza pro tempore del Mercosur, e del Paese a capo della presidenza del Consiglio Ue. Entrambe le autorità, afferma la nota, "hanno convenuto sulla grande importanza che la firma e l'entrata in vigore dell'accordo Mercosur-UE avranno nel promuovere la crescita degli scambi tra i due blocchi e nel contribuire alla ripresa economica dei Paesi membri". A tal proposito, prosegue il comunicato, "è stato analizzato lo stato di avanzamento dell'accordo", che è in fase di revisione legale prima di essere sottoposto alla firma. Zacarías ha affermato per parte sua che "la firma dell'accordo costituisce una priorità per la presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue". (Abu)