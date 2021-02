Egitto: presidente Al Sisi rilancia azione araba collettiva per stabilità regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ribadito l'importanza di un'azione araba collettiva per ripristinare la stabilità in tutti i Paesi della regione del Medio Oriente e Nord Africa. "Il presidente Al Sisi ha confermato l'importanza di un'azione araba collettiva per ripristinare la stabilità in tutti i paesi della regione nel quadro della fraternità araba", ha riferito in una nota il portavoce della presidenza Bassam Radi in occasione dell’intervento di Al Sisi al secondo incontro del Forum dell'intelligence araba. Il presidente ha sottolineato la necessità di attivare il forum come un meccanismo di “sostegno" per la cooperazione dell'intelligence intra-araba. Il presidente ha inoltre chiesto la creazione di un sistema integrato di condivisione di ruoli, esperienze e aggiornamento costante dei meccanismi di contrasto al terrorismo. Iniziato questa mattina, il forum ha visto la partecipazione di una serie di capi dell'intelligence dei paesi arabi alla presenza del segretario generale della Lega degli Stati arabi Ahmed Aboul-Gheit.(Cae)