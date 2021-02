Usa: portavoce Casa Bianca Psaki, “non passiamo il nostro tempo pensando a Trump”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff della Casa Bianca non dedica molto tempo a pensare all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha detto la portavoce Jen Psaki in conferenza stampa, rispondendo a chi le chiedeva se l'assenza di Trump dai social media – dai quali è stato bandito dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso - abbia facilitato il suo lavoro o reso più facili i colloqui tra democratici e repubblicani al Congresso, specialmente per quello che riguarda il pacchetto di aiuti economici anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden. Psaki ha detto: "So che sembra difficile da credere, ma qui non passiamo molto tempo a parlare o pensare all'ex presidente Trump”. Per poi aggiungere: "Non posso dire che su Twitter sentiamo la sua mancanza”.(Nys)