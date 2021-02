Francia: Covid, impianti di risalita nelle stazioni sciistiche rimangono chiusi a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche rimarranno chiusi a febbraio a causa della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato il governo francese, senza comunicare una data di riapertura. La notizia è arrivata al termine di un incontro tra il primo ministro, Jean Castex, e i rappresentanti del settore. "L'evoluzione della situazione sanitaria non permette a questo stadio di riaprire gli impianti di risalita", ha fatto sapere l'esecutivo, spiegando che non c'è "tendenza alla riapertura generale" in Europa. (Frp)