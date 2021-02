Germania-Russia: gli Usa potrebbero rinunciare alle sanzioni sul gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti segnalano la propria disponibilità a discutere con il governo tedesco per trovare una soluzione alla controversia sul Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Gli Usa hanno già applicato sanzioni contro il progetto e potrebbero attuarne di nuove e più severe. Washington giudica, infatti, il gasdotto come una minaccia alla propria sicurezza nazionale. L'infrastruttura sarebbe, infatti, uno strumento del Cremlino per accrescere la propria influenza nell'Ue, sfruttandone la dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia. Tuttavia, come appreso dal quotidiano “Handelsblatt”, gli Stati Uniti sarebbero pronti a dialogare con la Germania per rinunciare alle sanzioni, ma a certe condizioni. “I tedeschi devono mettere sul tavolo una soluzione a pacchetto”, ha fatto sapere ad “Handelsblatt” un funzionario statunitense coinvolto nei colloqui tra Washington e Berlino. La fonte ha quindi evidenziato: “Altrimenti, non saremo in grado di togliere di mezzo la questione del Nord Stream 2”. Per “Handelsblatt”, si tratta di “un chiaro segno che Washington vuole risolvere il conflitto sul gasdotto”. Il governo tedesco non ha ancora presentato le proprie proposte. A ogni modo, il sottosegretario agli Esteri tedesco, Niels Annen, è favorevole a un avvicinamento con gli Stati Uniti. Alludendo alla presidenza di Donald Trump, Annena ha dichiarato ad “Handelsblatt”: “In precedenza, a Washington avevamo un'amministrazione che non era interessata a raggiungere un accordo”. Per Annen, se ora gli Stati Uniti hanno “la volontà di discutere” del Nord Stream 2 con la Germania, si tratta di “un'opportunità politica che dovremmo cogliere”.Al momento, i colloqui tra Usa e Germania sono in fase di stallo: nessuna delle parti pare intenzionata a cedere. Washington è decisa a bloccare il gasdotto, mentre Berlino conferma la volontà di completarlo in quanto progetto esclusivamente economico. Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione di “Handelsblatt”, ora potrebbe emergere un compromesso. Gli Stati Uniti sarebbero, infatti, interessati a dotare il Nord Stream 2 di un “meccanismo di arresto” che potrebbe interrompere le forniture di gas. Il dispositivo scatterebbe qualora la Russia esercitasse pressioni sull'Ucraina con l'interruzione del transito di gas attraverso il Paese. L'idea è privare il Cremlino dell'incentivo di utilizzare il Nord Stream 2 come arma contro Kiev. Inoltre, gli Stati Uniti chiedono che venga rinegoziato l'accordo sul transito del gas naturale russo attraverso il sistema di gasdotti dell'Ucraina. Lo scopo è “ottenere condizioni più favorevoli per gli ucraini”. Per gli Usa, la Germania dovrebbe “aiutare l'Ucraina a espandere la sua infrastruttura del gas per il trasporto dell'idrogeno”. In questo modo, il governo tedesco avanzerebbe verso il raggiungimento dei propri obiettivi per la protezione del clima e “l'Ucraina avrebbe la prospettiva di diventare un attore rilevante nel mercato dell'energia”. In terzo luogo, l'Ue potrebbe vedere ridotta la propria dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. Intanto, da Washington fanno sapere che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe revocare le sanzioni contro il Nord Stream 2 soltanto qualora ottenesse “la garanzia che la Russia non sia in grado di sfruttare questa dipendenza come arma contro l'Ucraina o altri Stati vicini”.Al momento, “una cosa è assolutamente chiara all'amministrazione degli Stati Uniti: le precedenti offerte del governo tedesco per risolvere la controversia sul gasdotto sono insufficienti”. Le proposte di Berlino non placano, infatti, le fondamentali preoccupazioni geopolitiche degli Usa. L'insediamento di Biden alla Casa Bianca non ha cambiato il contesto, con il Congresso degli Stati Uniti determinato a ostacolare il Nord Stream 2. È quindi significativo che il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, abbia assicurato come l'amministrazione Biden intenda continuare a esercitare pressione sulla Germania per impedire il completamento del gasdotto. A tal fine, ha evidenziato Blinken, “utilizzeremo ogni strumento convincente”. Per Washington, risolvere la disputa sul Nord Stream 2 è essenziale al conseguimento di uno dei principali obiettivi di Biden: recuperare i rapporti con gli alleati europei, gravemente deterioratisi durante l'amministrazione Trump.il governo tedesco ha accolto con favore i segnali di apertura al dialogo inviati Washington. Tuttavia, Berlino vede “poco spazio per concessioni reali”. Dopotutto, come affermano fonti dell'esecutivo federale, “molto è già stato fatto per dissipare le preoccupazioni degli americani” sul Nord Stream 2.Ad esempio, la Germania fa riferimento alla garanzia fornita da Mosca secondo cui la Russia continuerà a utilizzare il sistema di gasdotti ucraino per il transito del gas verso l'Ue, anche dopo l'entrata in funzione del Nord Stream 2. Si tratta di una clausola dell'accordo tra il gruppo russo per l'energia Gazprom e l'operatore di rete ucraino Naftogaz che, concluso con la mediazione di Germania e Commissione europea, è entrato in vigore il primo gennaio 2020. In questo modo, l'Ucraina può continuare a raccogliere i diritti di transito sul proprio territorio del gas russo diretto in Europa.Per la Germania, tutto ciò soddisfa le richieste degli Stati Uniti per acconsentire al completamento del Nord Stream 2. Una soluzione alternativa, che accontenterebbe Germania, Usa e Ucraina, sarebbe promuovere la produzione di idrogeno verde in quest'ultimo Paese. L'Ucraina ha, infatti, un alto potenziale per la generazione di idrogeno verde, grazie a condizioni favorevoli per le turbine eoliche e i sistemi fotovoltaici. I rappresentanti delle aziende e dei consorzi ucraini stanno già promuovendo i loro progetti sull'idrogeno a Berlino. Le linee di transito del gas esistenti in territorio ucraino potrebbero quindi essere essere utilizzate per trasportare l'idrogeno verde in Europa. Se meno gas naturale russo fluisce attraverso i gasdotti, l'Ucraina può utilizzare le capacità rese disponibili per distribuire l'idrogeno. Allo stesso tempo, con il sostegno dell'Ue, il Paese potrebbe costruire “un futuro economico come fornitore di energia per il periodo successivo alla fine del transito del gas”. Come conclude "Handelsblatt", nella partita sul Nord Stream 2, l'idrogeno verde dell'Ucraina potrebbe diventare "un asso nella manica".