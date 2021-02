Governo: Renzi a parlamentari Iv, chiesto documento scritto per risolvere crisi in modo trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto di avere un documento scritto perché solo mettendo nero su bianco le priorità dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto ciò su cui siamo d’accordo e in che tempi realizzarlo". Lo ha scritto - a quanto si apprende - il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella chat dei parlamentari Iv. (Rin)