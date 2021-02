© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- Assemblea capitolina. (ore 13)REGIONE- L’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli consegna le chiavi di 3 unità immobiliari, due stabili in zona Cassia/ La storta e uno in zona ex fiera di Roma, ai nuclei familiari della comunità filippina che lo scorso 8 agosto 2020 sono stati evacuati dalle proprie abitazioni, presso il Foro Italico in Roma, a causa di un incendio. Alla cerimonia di consegna prenderanno parte il vicecapo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio Maurizio Veloccia, il presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello, l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio di Roma II, Carla Fermariello e il presidente dell’Asp Irasp di Roma, Mario Marazziti. L’evento si svolge a Roma presso l’immobile in via Aristide Leonori 42, zona ex fiera di Roma. (ore 14.45) (segue) (Rer)