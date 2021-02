Milano: Comune istituisce Garante del verde, vigilerà su tutela e consumo del suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l'istituzione del Garante del Verde, del suolo e degli alberi e il relativo regolamento. Compito principale del Garante sarà quello di vigilare sulla corretta applicazione delle normative in materia di consumo del suolo e di tutela del verde, oltre a quello di attuare le procedure per l'ampliamento del parco Agricolo Sud per una superficie di oltre 1,5 milioni di metri quadrati, così come stabilito nel Piano di governo del territorio. La nuova figura - spiega una nota di Palazzo Marino - dovrà inoltre contribuire a garantire la salvaguardia del consumo di suolo e l'incremento del verde e degli alberi esistenti, promuovere azioni di ascolto e informazione nei confronti della cittadinanza, dialogare con gli uffici comunali sulle iniziative di compensazione legate al consumo di suolo, verificare il monitoraggio in collaborazione con l'Area sportello unico per l'edilizia e i Municipi degli interventi da realizzare su suolo privato che comportano modifica dell'uso del suolo e della dotazione arborea, verificare l'applicazione e il rispetto del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, redigere una relazione periodica, che verrà resa disponibile per la consultazione opportuna della cittadinanza su sezione apposita del portale cittadino del Comune di Milano. (segue) (com)