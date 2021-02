Milano: Comune istituisce Garante del verde, vigilerà su tutela e consumo del suolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante sarà un organo collegiale indipendente composto da tre membri, nominati dal sindaco tra persone competenti nel campo delle scienze ambientali e urbanistiche che resteranno in carica per cinque anni con possibile rinnovo una sola volta. Il Garante, che svolgerà il proprio incarico a carattere onorifico, riferirà al sindaco, alla giunta, al Consiglio comunale e alle commissioni, avrà accesso agli atti amministrativi e potrà riferire e richiedere iniziative e interventi agli organi del Comune ogni qualvolta lo riterrà opportuno. (com)