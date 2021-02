Imprese: inaugurata Hospitality digital space con Bonaccorsi (Mibact) e Giorgio Palmucci (Enit) (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pomeriggio è proseguito con un focus su green living e design con gli interventi di Marco Gilardi, operations director Italy & Usa di Nh Hotel group su "Il Futuro dell'Ospitalità è già qui: le opportunità e le sfide da cogliere", e di Alfonso Femia, Architetto, urbanista e designer, AD di Atelier(s) Alfonso Femia con "Una città ospitale". Hospitality digital space continua fino a giovedì 4 febbraio con oltre 80 webinar in diretta streaming e 120 testimonial e opinion leader del settore dell’accoglienza, che nei due spazi virtuali, il Live Space e l’Academy Lab, approfondiranno temi di attualità dal food al beverage, al design, alla tecnologia, oltre a consigli e case history per riadattare il proprio business alle esigenze di una nuova normalità. (Com)