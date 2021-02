Usa: domani Biden firmerà ordini esecutivi su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende firmare domani, 2 febbraio, i nuovi ordini esecutivi relativi al dossier immigrazione. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante la consueta conferenza stampa dedicata all'aggiornamento dei cittadini sulle attività dell'amministrazione. Le nuove misure di Biden sull'immigrazione, la cui firma era attesa per domani già da qualche giorno, non sono state posticipate come ipotizzato da alcuni organi di stampa, nonostante la conferma da parte del Congresso di Alejandro Mayorkas a segretario del dipartimento per la Sicurezza interna sia in ritardo rispetto al previsto. (Nys)