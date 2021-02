Covid: Lazio, entro stasera 25 mila prenotati vaccino over 80, obiettivo doppia prenotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per il vaccino agli over 80 "l'obiettivo è quello di garantire in una decina di giorni la doppia prenotazione per ognuno degli over 80". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che "è una sfida ambiziosa poiché parliamo di numeri molto rilevanti superiori all'intera popolazione della settima città italiana. Entro stasera supereremo le 25 mila prenotazioni". Per i rallentamenti nel sistema "chiediamo comprensione dato l'alto numero di tentativi contestuali di prenotazione tutti concentrate sui primi giorni", sottolinea l'assessore, ricordando che la prenotazione online è attiva h24 e sette giorni su sette per tutte le prossime settimane. "Tutti avranno la loro prenotazione bisogna avere un po' di pazienza e provare anche nei giorni successivi. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio", conclude l'assessore. (Rer)