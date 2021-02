Turismo: Enit per ospitalità e ristorazione con qualità, innovazione e sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la missione di Enit sia promuovere l'Italia all'estero, in questi giorni sta lavorando con le Regioni per creare le opportunità per far conoscere meglio l'Italia agli italiani ha chiosato Palmucci, sottolineando che l’ente darà inoltre sostegno anche a tutto il mondo del congressuale e delle fiere, in maniera ancora più forte rispetto al passato. Il vicesindaco di Riva del Garda, Silvia Betta, ha portato i saluti del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di Hospitality per il territorio e per tutto il paese. Carlo Petrini, presidente di Slow Food, nel suo intervento pratico e visionario si è focalizzato su un nuovo concetto di etica per la ristorazione e sull’importanza di trasmettere la centralità del cibo per il benessere e la salute. Petrini ha sottolineato come sia necessario promuovere la sostenibilità ambientale, rispettare la biodiversità produttiva e incentivare le produzioni territoriali per andare incontro alla crescente richiesta della clientela, rafforzando l’economia locale e permettendo ai ristoratori di riscoprire il ruolo politico del territorio. (segue) (Com)