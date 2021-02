Vaccino: superate 2 milioni di dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.018.700 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese alle 19 di oggi. E' quanto si legge nel report sulla campagna vaccinale del ministero della salute. Documento da cui si evince poi che sul totale delle dosi somministrate, 674.270 sono relative a coloro che hanno già effettuato anche il richiamo, necessario per garantire la copertura immunologica. Ad oggi, le dosi somministrate rappresentano l’86,6 per cento di quelle consegnate, ovvero 2.324.985. Sono invece 1.265.608 le donne a cui è stato somministrato il siero, 753.092 invece gli uomini. Per quel che riguarda le percentuali, le Regioni in cui la campagna sta andando meglio sono la Campania (100,4 per cento di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate); le Marche (97,1 per cento); e l’Umbria (95,5 per cento). (Rin)