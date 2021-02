Germania-Russia: “Handelsblatt”, Usa pongono condizioni per rinunciare a sanzioni su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti segnalano la propria disponibilità a discutere con il governo tedesco per trovare una soluzione alla controversia sul Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Gli Usa hanno già applicato sanzioni contro il progetto e potrebbero attuarne di nuove e più severe. Washington giudica, infatti, il gasdotto come una minaccia alla propria sicurezza nazionale. L'infrastruttura sarebbe, infatti, uno strumento del Cremlino per accrescere la propria influenza nell'Ue, sfruttandone la dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia. Tuttavia, come appreso dal quotidiano “Handelsblatt”, gli Stati Uniti sarebbero pronti a dialogare con la Germania per rinunciare alle sanzioni, ma a certe condizioni. “I tedeschi devono mettere sul tavolo una soluzione a pacchetto”, ha fatto sapere ad “Handelsblatt” un funzionario statunitense coinvolto nei colloqui tra Washington e Berlino. La fonte ha quindi evidenziato: “Altrimenti, non saremo in grado di togliere di mezzo la questione del Nord Stream 2”. Per “Handelsblatt”, si tratta di “un chiaro segno che Washington vuole risolvere il conflitto sul gasdotto”. Il governo tedesco non ha ancora presentato le proprie proposte. A ogni modo, il sottosegretario agli Esteri tedesco, Niels Annen, è favorevole a un avvicinamento con gli Stati Uniti. Alludendo alla presidenza di Donald Trump, Annena ha dichiarato ad “Handelsblatt”: “In precedenza, a Washington avevamo un'amministrazione che non era interessata a raggiungere un accordo”. Per Annen, se ora gli Stati Uniti hanno “la volontà di discutere” del Nord Stream 2 con la Germania, si tratta di “un'opportunità politica che dovremmo cogliere”. (segue) (Geb)