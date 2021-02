Germania-Russia: “Handelsblatt”, Usa pongono condizioni per rinunciare a sanzioni su Nord Stream 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, “una cosa è assolutamente chiara all'amministrazione degli Stati Uniti: le precedenti offerte del governo tedesco per risolvere la controversia sul gasdotto sono insufficienti”. Le proposte di Berlino non placano, infatti, le fondamentali preoccupazioni geopolitiche degli Usa. L'insediamento di Biden alla Casa Bianca non ha cambiato il contesto, con il Congresso degli Stati Uniti determinato a ostacolare il Nord Stream 2. È quindi significativo che il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, abbia assicurato come l'amministrazione Biden intenda continuare a esercitare pressione sulla Germania per impedire il completamento del gasdotto. A tal fine, ha evidenziato Blinken, “utilizzeremo ogni strumento convincente”. Per Washington, risolvere la disputa sul Nord Stream 2 è essenziale al conseguimento di uno dei principali obiettivi di Biden: recuperare i rapporti con gli alleati europei, gravemente deterioratisi durante l'amministrazione Trump. (segue) (Geb)