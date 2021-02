Germania-Russia: “Handelsblatt”, Usa pongono condizioni per rinunciare a sanzioni su Nord Stream 2 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il governo tedesco ha accolto con favore i segnali di apertura al dialogo inviati Washington. Tuttavia, Berlino vede “poco spazio per concessioni reali”. Dopotutto, come affermano fonti dell'esecutivo federale, “molto è già stato fatto per dissipare le preoccupazioni degli americani” sul Nord Stream 2.Ad esempio, la Germania fa riferimento alla garanzia fornita da Mosca secondo cui la Russia continuerà a utilizzare il sistema di gasdotti ucraino per il transito del gas verso l'Ue, anche dopo l'entrata in funzione del Nord Stream 2. Si tratta di una clausola dell'accordo tra il gruppo russo per l'energia Gazprom e l'operatore di rete ucraino Naftogaz che, concluso con la mediazione di Germania e Commissione europea, è entrato in vigore il primo gennaio 2020. In questo modo, l'Ucraina può continuare a raccogliere i diritti di transito sul proprio territorio del gas russo diretto in Europa. (segue) (Geb)