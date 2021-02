Germania-Russia: “Handelsblatt”, Usa pongono condizioni per rinunciare a sanzioni su Nord Stream 2 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Germania, tutto ciò soddisfa le richieste degli Stati Uniti per acconsentire al completamento del Nord Stream 2. Una soluzione alternativa, che accontenterebbe Germania, Usa e Ucraina, sarebbe promuovere la produzione di idrogeno verde in quest'ultimo Paese. L'Ucraina ha, infatti, un alto potenziale per la generazione di idrogeno verde, grazie a condizioni favorevoli per le turbine eoliche e i sistemi fotovoltaici. I rappresentanti delle aziende e dei consorzi ucraini stanno già promuovendo i loro progetti sull'idrogeno a Berlino. Le linee di transito del gas esistenti in territorio ucraino potrebbero quindi essere essere utilizzate per trasportare l'idrogeno verde in Europa. Se meno gas naturale russo fluisce attraverso i gasdotti, l'Ucraina può utilizzare le capacità rese disponibili per distribuire l'idrogeno. Allo stesso tempo, con il sostegno dell'Ue, il Paese potrebbe costruire “un futuro economico come fornitore di energia per il periodo successivo alla fine del transito del gas”. Come conclude “Handelsblatt”, nella partita sul Nord Stream 2, l'idrogeno verde dell'Ucraina potrebbe diventare “un asso nella manica”. (Geb)