Governo: Iv apre a utilizzo parziale del Mes, Renzi contrario a spacchettamento ministeri

- Da Italia viva è giunta un'apertura per una richiesta parziale dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per le spese sanitarie, durante il tavolo di confronto, tenutosi a Montecitorio, tra le forze politiche della maggioranza per arrivare ad un nuovo programma di governo. "Non abbiamo parlato di nomi e nemmeno di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità: pura tattica in attesa di domani". Lo ha scritto - a quanto si apprende - il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella chat dei parlamentari Iv. "L’unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste. Vediamo domani come il presidente Fico immaginerà di muoversi. Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti", ha proseguito Renzi. "Abbiamo chiesto - ha concluso il senatore - di avere un documento scritto perché solo mettendo nero su bianco le priorità dalla giustizia al lavoro, dalla sanità alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto ciò su cui siamo d’accordo e in che tempi realizzarlo".Le forze politiche di maggioranza sono state convocate oggi dal presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito del mandato esplorativo conferitogli dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, per arrivare ad un nuovo programma di governo. All’incontro sono stati presenti tutti i gruppi che hanno partecipato al primo giro di consultazioni di sabato e domenica.Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha esplicitato nelle scorse ore la linea dem, che blinda Conte e Gualtieri. "Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri sono dei punti fermi: queste sono cose che non vanno nemmeno ripetute perché poi diventano una notizia" ha detto interpellato a margine di un evento della Regione Lazio in merito alla crisi di governo. Sono fiducioso che "la disponibilità data da tutti coloro che stanno concorrendo a questo tentativo, sia una volontà sincera, che ora è messa alla prova da un approfondimento, a partire dai contenuti e dall'idea che abbiamo di Paese. Quindi, la sostanza credo che sia positiva e che vada incoraggiata così come ha chiesto il presidente Mattarella e il presidente Fico va incoraggiata" ha aggiunto chiarendo che "lo spirito del Pd è garantire a questo Paese un governo e una maggioranza forte e autorevole - ha aggiunto Zingaretti -. Proprio perchè gli impegni sono complessi è giusto che ci sia un confronto schietto dove tutti, compreso il Pd, portino i loro contributi", ha concluso il segretario.(Rin)