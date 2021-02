Serbia-Kosovo: Macron ricorda rischi presi da Vucic per far avanzare dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sottolineato i "rischi" presi dall'omologo serbo, Aleksandar Vucic, proponendo "soluzioni innovative" volte a far avanzare il dialogo tra Pristina e Belgrado. Nel corso di una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo prima di una pranzo di lavoro, Macron si è detto "pronto" ad accompagnare le proposte di Vucic spiegando che "permetteranno alla fine di regolare questo tema essenziale nel cuore della nostra Europa". Il presidente francese ha poi ricordato la domanda di adesione della Serbia all'Unione europea. "Abbiamo definito lo scorso anno una nuova metodologia per condurre le negoziazioni di adesione all'Unione europea – ha continuato Macron –. Ci tengo a ringraziare il presidente Vucic che fin dall'inizio ci ha tenuto a segnare la sua disponibilità a questa nuova metodologia, credo che dobbiamo insieme continuare ad avanzare per essere puntuali con gli impegni presi, accelerare la messa in atto delle riforme e dei programmi necessari alla Serbia nel suo cammino verso l'Unione europea". (segue) (Frp)