Elezioni: Bonaccini, alleanza strutturale Pd-M5s? Intanto lo sia in governo fino a fine legislatura

- In merito all'ipotesi che l’alleanza tra Pd e Movimento cinque stelle possa diventare strutturale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non si sbilancia: "Non lo so, deve essere strutturale dentro questo governo per arrivare a fine legislatura, se ci riuscirà. Qui da me un anno fa si è votato e non hanno voluto saperne di governare insieme a noi: sono crollati sotto il 4 per cento. Questo a riprova del fatto che nel mondo di oggi, i casi di Grillo, Renzi, Salvini, oggi la Meloni, dimostrano come non bisogna avere difficoltà a immaginare che se si ha una proposta forte e chiara si possano raccogliere consensi anche in tempi molto rapidi. Consensi che possono crollare se non riesci a dare un seguito. Oggi sì, domani vedremo. Mi fa piacere che una buona parte dei Cinque stelle si collochino oggi stabilmente nel centrosinistra", ha aggiunto nel corso della registrazione di "Stasera Italia" in onda oggi su Rete4. (Rin)