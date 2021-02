Covid: Regione Lazio, per vaccino over 80 effettuate 16.986 prenotazioni alle ore 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio alle ore 19 di oggi sono 16.986 le prenotazioni effettuate, tramite call center e web, per le vaccinazioni contro il Covid degli over 80. Il 35 per cento sono avvenute tramite call center, il 65 per cento tramite web. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Per quanto riguarda i dati relativi alle prenotazioni nelle singole Asl: nella Asl Roma 1 sono 5.146 le prenotazioni; Asl Roma 2, 4.692 prenotazioni; Asl Roma 3, 2.285; Asl Roma 4, 564; Asl Roma 5, 599; Asl Roma 6, 958; Asl Frosinone 665; Asl Latina 1.265; Asl Rieti 165; Asl Viterbo 647 prenotazioni. Le prenotazioni procedono con un ritmo di circa 2000 l’ora. La Regione Lazio precisa inoltre che il sito è stato attivato come previsto alle ore 12 e i successivi crush sono stati causati da un eccessivo flusso di contatti. Il numero per l’assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è "06 164161841". Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13. Numero Verde 800 118 800 per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all'Asl competente.(Com)