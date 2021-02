Messico: covid per presidente Lopez Obrador, atteso per l'8 rientro alla vita pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è in via di guarigione dalla Covid-19 e potrebbe tornare a tenere la sua tradizionale conferenza stampa quotidiana lunedì prossimo. Lo ha detto la ministro dell'interno, Olga Cordero, che in questi giorni sostiene al posto del capo dello stato proprio l'appuntamento giornaliero con la stampa. "Lo ho visto ottimista e di buon umore. Credo che lunedì prossimo lo avremo qui", ha detto Cordero. Lopez Obrador ha passato "la metà del suo periodo di isolamento e continuo con un quadro sintomatico lieve", aveva spiegato sabato il direttore generale della Promozione della salute, Ricardo Cortes. Il presidente, 67 anni, ha annunciato di essere positivo al virus lo scorso 24 gennaio: iperteso, ha sofferto un infarto nel 2013.(Mec)