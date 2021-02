© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che Renzi abbia sbagliato il momento in cui ha aperto una crisi di cui non sentivamo il bisogno. Penso che il Pd avrebbe probabilmente dovuto porle lui alcune delle questioni che Renzi ha posto". Lo ha detto il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso delle registrazione di "Stasera Italia" in onda oggi su Rete4. (Rin)