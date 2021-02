© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESopralluogo aperto alla stampa per informazioni generali sullo stato di avanzamento dei lavori per il prolungamento della M1 da Sesto a Monza-Bettola. Partecipano l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli e l'assessore all'Urbanistica del Comune di Sesto San Giovanni, Antonio Lamiranda.Varco VR-02, via Monte Nero - Sesto San Giovanni/MI (ore 11.00)Inaugurazione delle due nuovi stazioni BikeMi all'interno del distretto UpTown/Cascina Merlata. Intervengono l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il presidente del Municipio 8 Simone Zambelli, il presidente di EuroMilano spa Luigi Borré, il fund coordinator Investire sgr Paolo Boleso e il managing director Clear Channel Italia Eszter Sallai.Via Pier Paolo Pasolini (ore 12.00)Prima delle due giorni di "Contagio", congresso scientifico multidisciplinare promosso in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale. Intervengono, tra gli altri, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive dell'ospedale Luigi Sacco; Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano; Annalisa Malara, anestesista dell'ospedale di Codogno che per prima scoprì la presenza del Covid-19 in Italia; l'ing. Elena Bottinelli, amministratore delegato Irccs ospedale San Raffaele e Irccs Galeazzi di Milano.Web Tv Radio "In Comune" del Comune di Milano (ore 17.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. In apertura le comunicazioni all'Aula del presidente Attilio Fontana e della vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti sul piano vaccinale lombardo anti-Covid19. I lavori proseguono con la discussione della mozione di sfiducia al presidente di Regione Lombardia, sottoscritta da trenta consiglieri dei gruppi M5s, Lombardi Civici Europeisti, Misto, Pd e +Europa.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 10.00 - 19.00)VARIESopralluogo aperto alla stampa per fare il punto sui lavori per il prolungamento della M1 da Sesto a Monza-Bettola con il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano Marco Granelli, insieme ai tecnici di Mm.Ingresso del cantiere, via Galileo Galilei - Cinisello Balsamo/Mi (ore 9.30)Workshop della XXI edizione dell'Osservatorio Utilities AGICI-Accenture "Come saranno le Utility nel 2023? Uno sguardo al settore dopo la pandemia". Intervengono Marco Carta (Agici), Luca Matrone (Intesa Sanpaolo), Claudio Arcudi (Accenture), Simone Mori (Enel), Gianni Vittorio Armani (A2A), Massimo Bonato (Acea), Enrico De Girolamo (Cva). Per le conclusioni è stato invitato Riccardo Fraccaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Modalità telematica (ore 11.00 - 13.00)Presentazione alla stampa dello studio curato da Nomisma, con la collaborazione del Comune di Milano dal titolo "Milano Inclusiva. La produzione di case in locazione a costi accessibili", promosso da Cdo Forum Edilizia, Confcooperative, Legacoop, Fondazione Welfare Ambrosiano, Redo sgr, Fondazione Housing Sociale, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Ceur e la Ringhiera. Intervengono gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica e Verde) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative); Elena Molignoni, responsabile business unit immobiliare e strategie urbane di Nomisma; Guido Bardelli, presidente Compagnia delle Opere; Alessandro Maggioni, presidente Confcooperative Habitat e Aci Abitare e Giordana Ferri, direttore Esecutivo Fhs.Piattaforma Zoom (ore 11.30)Conferenza stampa per la presentazione del libro "Emergenza Covid: Niguarda Case-Histroy". All'incontro con i giornalisti intervengono la senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e componente della commissione Sanità, la senatrice Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità, il dottor Marco Bosio, direttore generale Ospedale Niguarda, il dottor Eugenio Cremascoli, presidente Cancro Primo Aiuto, il senatore Antonio Tomassini, presidente associazione d'Iniziativa Parlamentare per la Salute e la Prevenzione.Senato - Sala Caduti di Nassirya/Diretta streaming (ore 12.00)In occasione della XXV Giornata mondiale della vita consacrata l'arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra in Duomo una messa.Duomo di Milano/Chiesa Tv www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano (ore 17.30) (Rem)