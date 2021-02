Argentina: Ypf presenta seconda modifica a offerta ristrutturazione debito da 6,6 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella proposta precedente le modifiche più significative, avevano cercato di rafforzare proprio la struttura di garanzia delle obbligazioni con scadenza nel 2026 legate ai flussi di esportazione. Rispondendo alle preoccupazioni degli investitori circa un'eventuale mancanza di flussi nei prossimi due anni". A tal proposito, la società aveva deciso di offrire una garanzia aggiuntiva che "impegna" le azioni della sua controllata Ypf Luz, dedicata allo sviluppo di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e termiche. Tali garanzie evidentemente non sono state giudicate sufficienti obbligando l'azienda a rafforzare il pagamento in cash. Fonti della compagnia hanno affermato "off the record" che si tratta di "un ultimo sforzo per avvicinare le posizioni agli investitori" e che "il consiglio di amministrazione di YPF ha deciso di adeguare la combinazione di liquidità e nuovi titoli garantiti in scadenza nel 2026 offerti agli obbligazionisti con scadenza marzo 2021". (segue) (Abu)