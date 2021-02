Argentina: Ypf presenta seconda modifica a offerta ristrutturazione debito da 6,6 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella precedente proposta inoltre, per aumentare il valore economico della proposta di scambio, la società aveva aumentato il tasso di interesse delle nuove obbligazioni 2026 e 2029 dall'8,5 per cento al 9 per cento, applicabile da gennaio 2023. Per contro, ha modificato anche le strutture di ammortamento delle nuove obbligazioni 2026 e 2029. La scadenza finale dell'offerta è stata quindi prorogata fino al 5 febbraio, rendendo le nuove condizioni valide anche per quegli investitori che avevano accettato l'offerta di scambio iniziale. Questi cambiamenti, afferma l'azienda petrolifera argentina, "riflettono, ancora una volta, la visione di Ypf in termini di dialogo con il mercato, avendo risposto alla maggior parte delle preoccupazioni sollevate dagli investitori, nell'ambito delle limitate possibilità dell'azienda a causa della difficile situazione finanziaria che deve attraversare come conseguenza dell'impatto della pandemia. (segue) (Abu)