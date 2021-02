© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’ex ministro ed esponente di Italia viva, Teresa Bellanova, non bisogna mettere "dentro il tritacarne persone che al momento non sono" al tavolo sulla formazione del nuovo governo. Lo ha chiarito ai microfoni del Tg4 in merito ad una domanda sulla possibilità che nasca un governo a guida Mario Draghi. (Rin)