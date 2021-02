Francia: Covid, il ristoratore che aveva minacciato di riaprire il locale cambia idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tornato sui suoi passi per paura di ricevere una multa Stéphane Turillon, il ristoratore francese di Cusance, nell'est del Paese, che aveva lanciato un appello ai suoi colleghi per aprire i locali oggi in segno di protesta contro le restrizioni imposte a causa del coronavirus. "Non riapro perché rischio di andare in prigione, di perdere i miei risarcimenti" e di "chiudere definitivamente", ha detto Turillon, che sui social network aveva organizzato un gruppo chiamato "Il mio ristorante apre il primo febbraio", con più di 26 mila iscritti. Questa mattina il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, aveva commentato l'iniziativa annunciando sanzioni per ristoranti che avrebbero riaperto oggi, contravvenendo alle restrizioni in vigore a causa della crisi del coronavirus. "Tutti coloro che restano aperti, a partire dal momento in cui non rispettano le regole, saranno sospesi per un mese dall'accesso ai fondi di solidarietà", ha detto Le Maire, aggiungendo che per i recidivi gli aiuti saranno definitivamente tolti. Alcuni ristoranti in Francia hanno però seguito l'invito di Turillon rialzando le serrande, nonostante le restrizioni in vigore a causa del coronavirus. (Frp)