Sociale: assessore Personale Roma, sindacati lamentano tagli al bilancio inesistenti

- "Nelle ultime settimane, le posizioni dei sindacati confederali paiono scontrarsi nettamente con la realtà: lamentano tagli in bilancio al sociale di fatto inesistenti". Lo dichiarano in una nota Antonio De Santis, assessore al Personale di Roma Capitale. "La manifestazione di protesta organizzata oggi in piazza del Campidoglio, fomentata anche da forze politiche interessate alla mistificazione, fa male ai cittadini e ai lavoratori poiché per quest'amministrazione il sociale è stato fin dall'inizio, e sarà sempre, una priorità - aggiunge l'assessore al Personale -. Spaventare le persone fragili e in difficoltà agitando una riduzione di fondi dedicati a loro che non trova riscontro nella realtà (che abbiamo dimostrato cifre alla mano) oltre ad essere eticamente discutibile, rischia di complicare l'ottimo lavoro svolto sin qui con le categorie sindacali nei tanti settori di Roma Capitale dove si sono stabilite sinergie importanti a beneficio della collettività". (segue) (Com)