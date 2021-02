Sociale: assessore Personale Roma, sindacati lamentano tagli al bilancio inesistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore al Personale di Roma Capitale,Antonio De Santis "i risultati raggiunti con queste ultime dimostrano come – scevri da condizionamenti pregiudiziali di sorta - si possano raggiungere traguardi che vanno a beneficio dei cittadini e dei lavoratori anche grazie alla cancellazione delle posizioni di rendita che per tanti anni hanno drenato soldi pubblici in favore di pochi soggetti. Quello adottato fino ad ora con i sindacati è un metodo che mette al centro delle decisioni il merito, e che ovviamente beneficia anche gli utenti. Questa Giunta è arrivata in Campidoglio con i voti dei cittadini stanchi dei conciliaboli occulti tra portatori di pacchetti di consensi e una politica che aveva perso la bussola dell'interesse collettivo ed era stata abbandonata dai cittadini stanchi di questo andazzo. Dopo oltre 4 anni di lavoro, questa Giunta è riuscita a stabilire un metodo di lavoro trasparente ed onesto con i lavoratori e con molti sindacati di categoria, una prassi che tutela gli interessi degli utenti e ora che tutto ciò è diventato la norma, qualcuno decide di fare mera propaganda in danno di tutti", conclude l'assessore. (Com)