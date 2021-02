Recovery: Casasco (Confapi), occasione per riforme di sistema su welfare, Pa e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora o mai più, il Recovery fund è un’occasione imperdibile per la modernizzazione del sistema produttivo italiano e l’accelerazione verso un’economia sempre più green, digitale e competitiva. Così in una nota il presidente di Confapi Maurizio Casasco, dopo l’audizione alla Camera con le commissioni Bilancio e Attività produttive. “Il mondo delle piccole e medie industrie private è pronto a fare squadra con le altre parti sociali e le istituzioni per mettere a terra i progetti del Pnrr: è lo stesso spirito alla base della nostra proposta di portare avanti le vaccinazioni in azienda per rispondere all’esigenza primaria di coniugare salute, sicurezza ed economia”, ha detto, invitando a non dimenticare che i fondi in arrivo dall’Europa non sono gratis e che vanno impiegati per attuare “le riforme più urgenti che Confapi chiede da tempo, qualunque sia il governo chiamato a realizzarle”. Tra queste, welfare e sistema pensionistico sostenibili ed efficienti, una pubblica amministrazione rinnovata grazie a digitalizzazione, meritocrazia e svecchiamento del suo personale, e una riforma della giustizia civile finalmente in grado di creare un clima favorevole agli investimenti. (segue) (Com)