Recovery: Casasco (Confapi), occasione per riforme di sistema su welfare, Pa e giustizia (2)

- “Confapi ha fatto presente in sede parlamentare, così come negli incontri con il governo, la necessità di un grande piano di formazione orientato a soddisfare la domanda crescente di nuove competenze innovative, in linea con gli scenari economici e produttivi che stanno emergendo: bisognerà trovarsi pronti a riqualificare i lavoratori la cui esperienza tende ad essere obsoleta e ad affrontare la crisi occupazionale che si determinerà con la fine del blocco dei licenziamenti”, ha continuato Casasco. “Abbiamo inoltre sottolineato l’opportunità di agevolare le reti di impresa anche tramite l’utilizzo della leva fiscale e suggerito l’impiego di parte dei fondi del Recovery per finanziare un piano organico simile alle French Tech create da Macron 5 anni fa, con l’equiparazione degli investimenti da parte delle aziende in nuove start up agli investimenti e in ricerca e sviluppo con le connesse agevolazioni”, ha concluso. (Com)