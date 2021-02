Imprese: il 4 febbraio webinar su opportunità Expo Dubai 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà giovedì 4 febbraio alle 17:30 un webinar in cui si parlerà delle opportunità che l'Expo di Dubai 2020 è in grado di offrire agli attori dell'ecosistema laziale dell'innovazione. Lo rende noto Lazio international. In particolare, l'esposizione universale di Dubai, in programma dal 1 ottobre 2021 al 30 marzo 2022, viene considerata il primo grande appuntamento internazionale per il rilancio dell’economia globale dopo la pandemia. La Regione Lazio sarà presente e accompagnerà in questa avventura: le imprese del Lazio, gli organismi di ricerca e i professionisti.(Rer)