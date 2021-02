Brasile: Covid, Cina autorizza export principio attivo per altri 8,7 milioni dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato che il governo cinese ha consentito all'esportazione di oltre 5.600 litri di principio attivo necessario per la produzione del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica cinese, SinoVac. Il lotto, che dovrebbe essere consegnato entro il 10 febbraio, è sufficiente per produrre 8,7 milioni di dosi di vaccino. Intanto, il governo ha confermato che attende per mercoledì 3 febbraio l'arrivo di un altro lotto con 5,4mila litri di principio attivo. L'istituto di ricerca scientifica di San Paolo Butantan, presso i cui laboratori viene preparato il vaccino, ha informato che una volta arrivato il principio attivo, entro 20 giorni, saranno prodotti circa 8,6 milioni di dosi di vaccino. L'obiettivo è ricevere le materie prime sufficienti per preparare 40 milioni di dosi entro aprile, in conformità all'accordo tra la SinoVac e il governo dello Stato di San Paolo. I primi sei milioni del totale di 46 pattuito, sono già in somministrazione nel paese. (Brb)