Imprese: inaugurata Hospitality digital space con Bonaccorsi (Mibact) e Giorgio Palmucci (Enit)

- Un dialogo in live streaming con Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato del MiBact; Giorgio Palmucci, presidente di Enit; Carlo Petrini, presidente di Slow Food; onorevole Maria Chiara Gadda, promotrice della legge 166/2016 sullo spreco alimentare per l’inaugurazione di Hospitality digital space, l'edizione speciale di Hospitality-Il Salone dell’accoglienza, la fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Dopo aver ringraziato le istituzioni e tutti gli operatori presenti in collegamento, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha sottolineato come questa edizione eccezionale della manifestazione sia un’anteprima delle fiere del futuro e rappresenti l’evoluzione di una manifestazione che in 45 anni di storia ha saputo trasformarsi diventando il punto di riferimento nazionale per tutte le industry dell’Ho.Re.Ca. "Un evento che per la posizione e il contesto sociale ed economico in cui si inserisce rappresenta la nostra naturale vocazione per il turismo e l’accoglienza, al centro di due grandi distretti turistici - quello del Garda e quello del Trentino - che attirano milioni di presenze ogni anno, in una situazione di normale attività. I numeri della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di circa 600 aziende e oltre 20 mila operatori professionali, confermano il ruolo fondamentale della manifestazione per il business del settore e che ora, anche grazie alla tecnologia, puntiamo a far diventare di portata internazionale". (segue) (Com)