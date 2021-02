Imprese: inaugurata Hospitality digital space con Bonaccorsi (Mibact) e Giorgio Palmucci (Enit) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riva del Garda Fierecongressi sta lavorando a una sempre maggiore integrazione tra fisico e digitale e, attraverso piattaforme altamente tecnologiche, punta a mantenere viva l’attenzione di espositori e visitatori lungo tutto il corso dell’anno, favorendo un rapporto continuativo con iniziative mirate che culminano con l’insostituibile evento fisico. Con 80 eventi e 120 relatori, l’edizione di quest’anno rappresenta un'occasione per fare il punto, ancora nel pieno della pandemia, sullo stato del settore Ho.Re.Ca., del turismo e, più in generale, del settore fieristico-congressuale. Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali, ha confermato come tutto il settore fieristico e congressuale - in attesa di potersi rincontrare in presenza - debba evolversi rivedendo le modalità, e ha sottolineato l’impegno del governo a sostegno della Meeting industry. In particolare il Mibact ha stanziato un fondo di 370 milioni di euro di cui una prima tranche è già stata erogata e la seconda è in corso di erogazione. Grazie al rapporto con la Commissione europea è stato sbloccato il tema degli aiuti di Stato e ora il processo sarà più celere rispetto alle scorse settimane. Tra le altre iniziative, ha specificato il sottosegretario, è passata l'esenzione Imu, sia per il 2020 che per la prima rata del 2021, per gli immobili di fiere e congressi, per i ristoranti, gli alberghi, le agenzie di viaggio, i tour operator. Per il futuro l’obiettivo è quello di lavorare insieme soprattutto nella direzione indicata dall'Europa: innovazione, digitale e sostenibilità. (segue) (Com)