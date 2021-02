Imprese: inaugurata Hospitality digital space con Bonaccorsi (Mibact) e Giorgio Palmucci (Enit) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Palmucci, presidente di Enit, ha evidenziato come la pandemia abbia reso necessario rivedere i piani che erano stati previsti per il 2020 (l’obiettivo era di far crescere il saldo della bilancia turistica nazionale del 10 per cento) e lavorare a un piano 2021, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, in cui puntare soprattutto su un turismo di prossimità, domestico e dai Paesi vicini, in attesa di sapere quando sarà possibile riprendere i flussi d'oltreoceano. Sebbene la missione di Enit sia promuovere l'Italia all'estero, in questi giorni sta lavorando con le Regioni per creare le opportunità per far conoscere meglio l'Italia agli italiani ha chiosato Palmucci, sottolineando che l’Ente darà inoltre supporto anche a tutto il mondo del congressuale e delle fiere, in maniera ancora più forte rispetto al passato. Il vicesindaco di Riva del Garda, Silvia Betta, ha portato i saluti del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di Hospitality per il territorio e per tutto il Paese. (segue) (Com)