Governo: M5s a tavolo, legge elettorale con preferenze, voto a 18enni per Senato e ambiente in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approviamo presto una riforma elettorale che consenta ai cittadini di indicare il proprio candidato, reintroducendo le preferenze. Consentiamo ai diciottenni di votare anche per il Senato e introduciamo la tutela dell’ambiente in Costituzione". Sono queste, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, alcune delle proposte portate al tavolo per il programma dalla delegazione del Movimento cinque stelle in tema di riforme costituzionali. Oltre a queste, la delegazione pentastellata ha proposto, tra le altre cose, l’introduzione del referendum propositivo, la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d’urgenza, il ricorso a una maggioranza qualificata per l’approvazione della legge elettorale. Rilanciata anche l’approvazione delle leggi sul conflitto di interessi e sulle lobby. (Rin)